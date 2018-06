1:0 - Suarez schießt Uruguay ins Achtelfinale

Uruguay hat mit einem 1:0-(1:0)-Erfolg gegen Saudi-Arabien am Mittwoch vorzeitig das Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Luis Suarez traf in Rostow in seinem 100. Länderspiel für die Himmelblauen entscheidend. Nach einem Eckball profitierte der Barcelona-Stürmer in der 23. Minute von einem Patzer des gegnerischen Torhüters Mohammed Al-Owais.

Durch den zweiten Sieg von Uruguay im zweiten Gruppenspiel löste auch der ebenfalls beim Punktemaximum haltende WM-Gastgeber Russland das Achtelfinal-Ticket. Russland und Uruguay spielen nun zum Abschluss der Gruppe A am Montag im direkten Duell um Platz eins, Russland reicht dafür ein Remis. Für Saudi-Arabien und Ägypten ist das Turnier danach beendet.

Die erste Hälfte ist schnell erzählt: Uruguay schießt das erste Tor und tut dann nur noch das notwendigste. Schwache Uruguayer konnten in der 23. Minute dank eines kapitalen Torwartfehlers mit 1:0 in Führung gehen. Suarez traf in seinem 100. Spiel für den zweifachen Weltmeister.

Suarez, Cavani & Co zogen sich in der Abendhitze von Rostow von Beginn an tief zurück und ließen Saudi-Arabien durch. Die Grünen Falken nutzten den Platz mutig aus und kamen immer wieder zu Abschlüssen, die beste Chance hatte Babhir per Distanzschuss (25.).

Das reichte für eine spielerisch unverdiente Führung zur Halbzeit. Hälfte zwei hatte kaum Highlights zu bieten. Uruguay überließ den Saudis das Spiel, die aber immer wieder an Ungenauigkeiten im Passspiel scheiterten.

