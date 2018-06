3:1 - Russen-Party geht weiter

Gastgeber Russland hat bei der Fußball-WM einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Sechs Tage nach ihrem 5:0-Auftaktsieg gegen Saudi-Arabien setzte sich die "Sbornaja" am Dienstag gegen Ägypten mit 3:1 (0:0) durch und könnte bereits am Mittwoch als Aufsteiger feststehen. Die Nordafrikaner stehen nach dem zweiten "Nuller" hingegen vor dem Aus in Gruppe H.

Ein Eigentor von Ahmed Fathi (47.) brachte die Russen in St. Petersburg auf die Siegerstraße, Denis Tscheryschew (59.) und Artjom Dsjuba (62.) sorgten für die Vorentscheidung. Bei Ägypten kam der wiedergenesene Liverpool-Star Mohamed Salah erstmals bei dieser WM und von Beginn an zum Einsatz, sein Elfertreffer nach einem Foul kam aber zu spät (73.).

Sollte der krasse Außenseiter Saudi-Arabien am Mittwoch gegen Uruguay nicht gewinnen, hätte Russland sein Ticket fix. Das wäre auch gleichbedeutend mit dem Ausscheiden der Ägypter.

Russland äußerst effizient

Die Rollen im Zweitrundenspiel der Gruppe A zwischen Gastgeber Russland und Ägypten waren klar verteilt. Während das Team von Stanislaw Tschertschessow nach dem beeindruckenden 5:0 zum Auftakt gegen Saudi-Arabien perfekt gestartet war, standen die Nordafrikaner nach dem 0:1 gegen Uruguay schon unter Zugzwang.

Die Hoffnungen Ägyptens ruhten einzig und allein auf Liverpool-Star Mohamed Salah. Doch der wurde großteils gut abgedeckt.

Russland war bereits in Hälfte eins das bessere Team. Ägypten strahlte aber allein mit der Präsenz ihres Topstasr immer wieder Gefahr aus. Die "Sbornaja" näherte sich langsam dem Tor an.

Erst in der zweiten Halbzeit fielen dann die Tore. Zuerst wurde ein Schuss äußerst unglücklich von Fathy ins eigene Tor abgefälscht. 1:0 für die Russen in der 47. Minute:

Die Russen hatten Blut geleckt und spielten offener und offensiver. Die Anstrengungen wurden belohnt. Cheryshev traf in der 59. Minute.

Nur drei Minuten später setzte Dzyuba noch eins drauf. Die Russen-Party kam wieder in Fahrt! 3:0!

Dann aber ein Genieblitz von Salah, der Topstar wird im Strafraum gelegt und es gibt zu Recht Penalty. Der Star verwandelt und verkürzt auf 1:3, doch die Ägypter sind insgesamt zu harmlos um Russland ernsthaft zu gefährden und kassiert die zweite Pleite im zweiten Spiel.

