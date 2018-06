Gratis Burger für Sex mit Russen-Stars

Burger King sorgte mit einer kuriosen Werbe-Kampagne bei der WM in Russland für negative Schlagzeilen. Das Unternehmen versprach Frauen eine lebenslange Versorgung mit Burgern und eine Geldprämie, wenn sie von einem WM-Spieler der Russen schwanger werden sollten.

Das gewünschte Ziel der Kampagne: Die Damen mögen für "die besten Fußballgene sorgen", um den Erfolg des russischen Nationalteams in der Zukunft zu sichern. Sofort hagelte es schwere Kritik in den sozialen Netzwerken.

Burger King promises $50,000 and lifetime whopper supply for Russian women able to get pregnant from any football celebrity (to transfer good genes to Russia) pic.twitter.com/su8lyfkt6N