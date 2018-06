Russland sorgt für WM-Rekord

Was für eine Überraschung! Der kriselnde WM-Gastgeber setzt sich im Eröffnungsspiel in Moskau gegen (erschreckend schwache) Saudis klar und deutlich durch. Vor den Augen von Präsident Wladimir Putin fertige die Sbornaja die Araber mit 5:0 ab. Statt Tristesse herrscht im Gastgeberland plötzlich große Euphorie. Kein Wunder, hat man sich doch quasi im Vorbeigehen noch einen WM-Rekord geschnappt.

Das 5:0 war der höchste Sieg in einem WM-Eröffnungsspiel seit der Einführung (1966 bei der WM in England). Bisher hielten Deutschland (2006 4:2 gegen Costa Rica) und Brasilien (2014 3:1 gegen Kroatien) diesen Rekord.

Der Erfolg der Russen trägt dabei auch eine österreichische Handschrift, denn Trainer Stanislaw Tschertschessow hat eine Österreich-Vergangenheit. Er spielte lange Jahre für den FC Tirol (einer seiner damaligen Trainer war übrigens der deutsche WM-Trainer Jogi Löw) und begann seine Trainer-Karriere beim FC Kufstein. Seit 2016 ist er in Russland in Amt und Würden.

Die Presse im Gastgeberland sprach nach dem 5:0-Erfolg am Donnerstag von einem "märchenhaften Start". Tschertschessow bremste die Euphorie - obwohl Präsident Putin ihm bei einem Glückwunsch-Telefonat während der Pressekonferenz auftrug: "Weiter so!" Putin hatte das Spiel im aufwendig umgebauten Luschniki-Stadion in einer Ehrenloge zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman verfolgt. Putin und Infantino hoben immer wieder entschuldigend die Schultern und blickten beinahe mitleidig zum Scheich.

Juri Gasinski (12.), Denis Tscheryschew (43., 91.), Artjom Dsjuba (71.) und Alexander Golowin (94.) besiegelten vor 78.011 Zuschauern und Millionen Fans an den Bildschirmen den höchste Sieg in einem WM-Auftaktspiel seit 1934. "Von so etwas habe ich nicht einmal zu träumen gewagt", sagte Tscheryschew, der früh für den verletzten Alan Dsagojew eingewechselt worden war.

Der Gastgeber, der laut Weltrangliste der schlechteste WM-Teilnehmer ist, feierte ausgerechnet im Eröffnungsspiel den ersten Sieg seit 240 Tagen oder sieben sieglosen Testspielen. "Gut sein ist eine Sache. Gut zur richtigen Zeit zu sein, darauf kommt es an", sagte Tschertschessow fast schon triumphierend, nachdem er in den vergangenen Monaten nahezu verspottet worden war.