So feiert Putin 1. WM-Tor

Bereits in der 12. Minute durfte Präsident Wladimir Putin auf der Tribüne erstmals jubeln: Mittelfeldspieler Juri Ga­sinski (Krasnodar, Marktwert: 5,2 Millionen Euro) eröffnete die WM für den Gastgeber perfekt mit dem 1:0 gegen Saudi-Arabien – und das mit dem ersten Torschuss im Spiel. Putin saß im Luschniki-Stadion neben FIFA-Präsident Gianni Infantino und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammad bin Salman – Letzterer gratulierte ihm nach dem Treffer. Für Russland der erhoffte Start, denn zuvor gewann die „Sbornaja“ keines der letzten 5 WM-Spiele.

Am Ende stand ein in der Höhe unerwarteter 5:0-Sieg gegen Saudi-Arabien. Putin kann mit der russischen Nationalmannschaft zufrieden sein. Gegen die weiteren Gruppengegner Ägypten und Uruguay wird es wohl nicht so einfach werden.