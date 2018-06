oe24.TV-Live-Stream: Saudi-Arabien - Ägypten

Ab 16.00 Uhr treten Saudi-Arabien und Ägypten im Centralniy in Volgograd an. Sowohl Saudi-Arabien als auch Ägypten können den Einzug ins Achtelfinale nach jeweils zwei Niederlagen in der Gruppe A nicht schaffen. Im Duell zwischen den grünen Falken und den Pharaonen geht es nur noch um den dritten Platz und darum, sich nicht punktlos aus dem Turnier zu verabschieden.



Sehen Sie das Spiel Saudi-Arabien und Ägypten live und exklusiv im oe24.TV-Live-Stream.