Brasilien live auf oe24.TV

Bei oe24.TV sitzt der Fußball-Fan in der ersten Reihe. Wir übertragen ab Montag live und exklusiv acht Entscheidungsspiele der Gruppenphase. Eine Sensation!

Mo, 20 Uhr, LIVE auf oe24.TV: Spanien - Marokko

Am Montag geht’s so richtig los: Ab 20 Uhr bringen wir live den großen Hit der Gruppe B: Spanien gegen Marokko. Der Ex-Weltmeister mit den Superstars wie Iniesta, Isco und Diego Costa ist noch nicht fürs Achtelfinale qualifiziert. Für Spannung ist da gesorgt. Bereits um 16 Uhr live bei oe24.TV: Saudi-Arabien gegen Ägypten aus der Gruppe A.

Di., 20 Uhr, LIVE auf oe24.TV: Island – Kroatien

Am Dienstag steht bei oe24.TV ein absoluter Knaller auf dem Programm. Wir übertragen Island gegen Kroatien live ab 20 Uhr, den Schlager der Gruppe D. Die Kroaten, die bisher die WM rocken, stehen bereits als Aufsteiger fest. Island muss aber gewinnen, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren. Keine leichte Aufgabe für die Wikinger. Zur ­Erinnerung: Kroatien putzte Argentinien mit Messi 3:0 vom Platz. Aber: Island gilt als Angstgegner. Als „Vorspeise“ gibt es ab 16 Uhr live Australien gegen Peru aus der Gruppe C.

Mi., 20 Uhr, LIVE auf oe24.TV: Serbien – Brasilien

Mittwoch dann der Höhepunkt unserer Live-Übertragungen. Der Hit Serbien gegen Brasilien wird ab 20 Uhr live nur bei oe24.TV übertragen. In der Gruppe E gibt es einen Dreikampf um zwei Aufstiegsplätze. Und die Samba-Stars um Neymar und Coutinho sind noch nicht weiter, dürfen sich keinen Ausrutscher leisten. Serbien will den Rekordweltmeister nach Hause schicken. Was für ein Knisterspiel. Schon ab 16 Uhr sehen Sie bei oe24.TV live den Deutschland-Bezwinger Mexiko gegen die Schweden aus der Gruppe F.

Do., 16 Uhr, LIVE auf oe24.TV: Senegal - Kolumbien

Am Donnerstag ist ab 16 Uhr für Spannung gesorgt: oe24.TV bringt live die Entscheidung in Gruppe H. Senegal gegen Kolumbien. Um 20 Uhr bringt oe24.TV dann das Spiel Panama gegen Tunesien (Gruppe G).

Das sind unsere WM-Experten

Ex-Teamchef Josef ­Hickersberger, Rekord-Torschütze Toni Polster, Ex-Teamspieler Frenkie Schinkels und Armin Assinger sind in der kommenden Woche unsere WM-Experten.