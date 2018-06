Cristiano Ronaldo ist einfach überirdisch

Mega-Show. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Ronaldo gar kein Mensch ist. Vielleicht sollte man überprüfen, ob er nicht doch von ­einem anderen Planeten stammt. Spaß beiseite! Einmal mehr hat er es ­allen Kritikern gezeigt, die nach dem Champions-League-Finale über ihn geschimpft haben. Mir imponiert sein Ehrgeiz, er will einfach jedes Spiel gewinnen. Wahrscheinlich geht er sogar in den Keller weinen, wenn er einmal kein Tor schießt.

Der FC Ronaldo hat guten Start hingelegt

Warum ist Ronaldo so überirdisch gut? Ganz einfach: Er arbeitet härter als alle anderen. Sogar bei seinem Urlaub vor der WM soll er absichtlich Extra-Runden um die Yacht geschwommen sein. Ganz nach dem Motto: Dann trainiere ich halt für den Triathlon! Von seiner Mega-Fitness profitierten vor allem seine Teamkollegen. Während ich dem Superstar bei dieser WM noch viel zutraue, glaube ich nicht, dass der Rest der Portugiesen im Moment reif für den ­Titel ist. Fakt ist aber: Der „FC Ronaldo“ hat gegen Spanien einen guten Start hingelegt und wird in dieser Gruppe sicher weiterkommen.

Mit De Gea in Normalform ist Spanien top

Auch Spanien hat mich beim Super-Spiel überzeugt. Man merkt der Mannschaft das Chaos um den Trainerwechsel nicht an. Im Gegenteil. Mit dieser Leistung haben sie – so wie Ronaldo – ein Riesen-Zeichen an die Konkurrenz geschickt. Wenn jetzt auch De Gea zur Normalform findet, sind sie ein Top-Favorit auf den Titel.