Duo muss höllisch aufpassen

Also eines vorneweg: Spanien und Portugal werden aufsteigen. Alles andere wäre abnormal. Aber es kann immer was passieren. Solange der Aufstieg nicht sicher ist, ist er nicht sicher. Es waren bisher viele enge Spiele in dieser Gruppe. Ein Fehler kann das Aus bedeuten. Spanien und Portugal müssen höllisch aufpassen.



Marokko ist für mich stärker als der Iran

Den schwereren Gegner hat für mich Spanien. Marokko hat mich bislang mehr überzeugt als der Iran, auch wenn die Punkteausbeute nicht für sie spricht. Ich kenne die Mentalität der Afrikaner nicht. Aber ich glaube, auch wenn sie schon ausgeschieden sind, werden sie alles versuchen. Da geht es um viel Prestige. Gegen Spanien etwas mitzunehmen, wäre beachtlich.

Sollte Ronaldo nicht liefern, wird es eng

Ebenso wie für den Iran gegen Portugal. Aber: Wenn Ronaldo einmal nicht abliefert, bin ich gespannt, was passiert. Auf ihm lastet der ganze Druck. Sollte er nicht funktionieren, könnte es eng werden. Aber ich bin überzeugt: Er wird heute wieder abliefern. So wie er es bei der WM immer tut.