Iran als erstes Team in Russland eingetroffen

Die Fußball-Auswahl des Iran ist am Dienstag als erstes der 32 Nationalteams zur Fußball-WM in Russland eingetroffen. Die Mannschaft bezog ihr Quartier in Bakowka im Raum Moskau, dem Trainingszentrum des russischen Meisters Lok Moskau.

Der Iran trifft als Nummer 36 der Welt zum Auftakt am 15. Juni in Nischnij Nowgorod auf Marokko, weitere Gegner in der Gruppe B sind Spanien und Portugal. Der dreifache Asien-Meister hat bei fünf WM-Teilnahmen noch nie die erste Phase überstanden.