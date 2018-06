Im ersten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft nach 28 Jahren Pause herrschte in Ägypten lange Zeit Ungewissheit. „Spielt er oder spielt er nicht?“, lautete die Frage beim Afrika-Cup-Rekordsieger vor dem ersten WM-Spiel in Russland. Die Rede ist natürlich von Torjäger Mohamed Salah. „Mo hat sich sehr schnell erholt, wir haben uns sehr um ihn gekümmert“, versicherte Trainer Héctor Cúper. Ägypten sei aber „nicht von einem einzelnen Spieler abhängig“.

Salah nicht von Beginn an dabei

Donnerstagmittag gab es Gewissheit: Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah steht nach seiner Schulterverletzung im WM-Auftaktspiel seines Landes am Freitag gegen Uruguay nicht in der Startformation. Das geht aus der Aufstellung hervor, die der ägyptische Fußball-Verband weniger als zwei Stunden vor Spielbeginn (14.00 Uhr) in Jekaterinburg bekanntgegeben hat.



Salah hatte sich im Champions-League-Finale mit Liverpool vor drei Wochen gegen Real Madrid (1:3) bei einer Attacke von Sergio Ramos eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen. Sein WM-Debüt erlebt der Angreifer an seinem 26. Geburtstag aufgrund der Blessur vorerst auf der Ersatzbank.

Cavani & Suárez sind in Top-Form

Unterdessen setzt die Mannschaft von Langzeit-Teamchef Óscar Tabárez (seit 2006) auf eine bewährte Achse. Sie hat eine schier unüberwindbare Abwehr und mit Luis Suárez und Edinson Cavani zwei Weltklasse-Stürmer in ihren Reihen. Cavani hat in der abgelaufenen Saison 28 Ligatore für Paris Saint-Germain erzielt, Suárez 25 für Barcelona. Für Verteidiger José María Giménez wird die Partie die wichtigste, „weil sie den Ton angibt, was danach folgt“. Und Uruguay hat bei der WM viel vor. Der Vierte von 2010 will heuer jedenfalls ein besseres Bild abgeben als vor vier Jahren. In Brasilien scheiterte Uruguay im Achtelfinale an Kolumbien.