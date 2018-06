Mega-Duell: Chaos-Spanier gegen Portugal

Am zweiten WM-Tag kommt es schon zum ersten großen Kracher: Europameister Portugal fordert WM-Mitfavorit Spanien. In diesem Duell könnte es schon um Platz eins in Gruppe B gehen!

Spanier müssen Trainer-Chaos ausblenden

Eigentlich wurde Spanien als klarer Favorit gehandelt. Bis Trainer Julen Lopetegui vorgestern gefeuert wurde – und das totale Chaos ausbrach. Ersatz-Coach Fernando Hierro betont zwar: „Die Spieler sind gewohnt, dass Trainer kommen und gehen. Wir denken positiv.“ Spurlos ist das Theater nicht an den Stars vorbeigegangen. Ganz klar: Das Chaos spielt den Portugiesen in die Karten. Und wer Portugal sagt, muss auch Cristiano Ronaldo sagen. Der Superstar hat heute seinen ersten Auftritt bei der WM.

Ronaldo kracht auf seine Real-Kollegen

Ronaldo will sein Team nach der EM auch zum WM-Titel führen. Zum Auftakt bekommt er es gleich mit seinen Klub-Kollegen von Real Madrid zu tun. Allen voran Sergio Ramos kennt CR7 genau, weiß, wie man ihn stoppen kann. Spaniens Tormann David de Gea weiß aber auch, dass Portugal nicht nur Ronaldo ist: „Er hat auch ein tolles Team hinter sich – sie sind Europameister.“ Und weiter: „Das erste Match im Turnier ist immer wichtig. Umso mehr, wenn es gegen einen so starken Gegner wie Portugal geht.“



Es ist angerichtet! Kann Ronaldo die Spanier noch tiefer ins Chaos schießen?

Hierro muss zum Hero werden

Fernando Hierro steht heute vor seiner Feuertaufe als spanischer Teamchef.



Die Chaos-Tage von Krasnodar und ihre Folgen! Während Ex-Teamchef Julen Lopetegui gestern in Madrid als neuer Real-Trainer präsentiert wurde, feiert Fernando Hierro sein Debüt auf der spanischen Trainerbank. Bislang trainiert der 50-Jährige nur den Zweite-Liga-Klub Oviedo. Dennoch will er den unrühmlichen Abgang von Lopetegui rasch vergessen machen. „Wir müssen positiv denken. Wir haben ein sehr schönes, spannendes Ziel.“ Spanien gilt als Top-Favorit auf den WM-Titel und ist seit 20 Spielen ungeschlagen.



In der Zwischenzeit ruft Kapitän Sergio Ramos mit pathetischen Worten zur Einigkeit unter den Fans auf. „Wir sind die Selección. Die Verantwortung und die Verpflichtung sind mit euch und für euch. #VamosEspaña“, twitterte der 32-jährige Abwehrboss.