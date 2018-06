Spanien muss und wird gewinnen

Also eines vorneweg: Spanien muss und wird heute gegen den Iran gewinnen. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Sie haben mich gegen Portugal absolut überzeugt. Das war bisher das beste Spiel dieser WM, Spanien hat sich auch durch einen sehr unglücklichen Spielverlauf nicht aus der Ruhe bringen lassen und ist stets zurückgekommen. Das 3:3 in letzter Minute war ungünstig, ist aber kein Beinbruch.

Modernes Spiel der Spanier ist genial

Spanien hat in den letzten Jahren einen Generationswechsel durchgeführt. Außer Iniesta sind die meisten Altstars weg, jetzt ist die neue Generation am Werk. Und die ist mit Spielern wie Isco, Vázquez und Asensio sensationell. Was die Spanier sonst so stark macht, liegt auf der Hand: Sie ziehen ihr System über 90 Minuten lang durch, lassen sich auch an schwachen Tagen nicht aus der Ruhe bringen. Sie spielen immer offensiv, stehen defensiv hoch. Das ist wirklich modernes Spiel.

Spanier sind mein sentimentaler Favorit

Da wird der Iran heute nicht gefährlich sein. Der hat schon im ersten Spiel gegen Marokko nicht geglänzt, mit viel Glück gewonnen. Die Spanier werden heute gewinnen. Wie weit die Reise bei dieser WM geht, werden wir dann in den nächsten Spielen sehen. Mein sentimentaler Favorit sind sie aber, das ist kein Geheimnis.