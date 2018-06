Der Größte, der Jüngste: WM in Zahlen

Der größte Spieler kommt aus Kroatien, der kleinste aus Saudi-Arabien: Auch die Fußball-WM in Russland wartet wieder mit Bestmarken auf. Die Rekorde auf einen Blick:

Der Größte: Die Zwei-Meter-Höhenmarke wird beim Turnier in Russland nur von einem Spieler übertroffen: Der kroatische Torhüter Lovre Kalinic vom belgischen Verein KAA Gent misst vom Scheitel bis zur Sohle exakt 2,01 Meter. Nur unwesentlich kleiner ist der dänische Verteidiger Jannik Vestergaard mit 2,00 m.



Der Kleinste: Sicher kein Kopfballungeheuer ist hingegen Saudi-Arabiens Jahja Al-Shehri. Der Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten CD Leganes ist 1,65 Meter groß und damit gemeinsam mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri und Panamas Alberto Quintero der kleinste Spieler der Weltmeisterschaft in Russland.

Der Älteste: Geboren am 15.01.1973 und damit der älteste Spieler im Turnier: Mit seinen 45 Jahren ist der ägyptische Torhüter Essam El-Hadary zugleich auch der älteste Spieler, der jemals für eine WM-Endrunde nominiert wurde. Er ist sogar älter als drei Trainer bei der WM (Senegal, Serbien, Belgien).

Mbappé ist nur der Zweitjüngste

Der Jüngste: Erst 19 Jahre alt ist der Australier Daniel Arzani. Er ist der einzige Akteur, der 1999 (Jänner) geboren wurde. Der im Iran geborene Arzani hält damit allerdings keinen Allzeit-Rekord. Bei der WM 2002 startete der Nigerianer Femi Opabunmi mit 17 Jahren und zwei Monaten in sein erstes Turnier. Zweitjüngster in Russland ist Frankreichs Kylian Mbappé, der im Dezember 1998 das Licht der Welt erblickt hat.

Der Schwerste: Die Liste der Schwergewichte führt Panamas Roman Torres mit 99 Kilogramm an. Der Verteidiger der Seattle Sounders ist damit u.a. einen Kilo leichter als: Harry Kane. Wie die englische Presse feststellte, unterlief Englands Verband bei der Meldung bei der FIFA offenbar ein Fehler. Nur 89 kg soll der Kapitän der "Three Lions" wirklich wiegen.



Der Leichteste: Nur der Japaner Takashi Inui liegt mit 59 kg unter der 60er-Marke. Der Engländer Jesse Lingard hat ein Kilogramm mehr auf der Waage.



Der älteste Trainer: Genug Erfahrung auf der Betreuerbank bringt Uruguays Trainer Oscar Tabarez mit 71 Jahren mit. Er ist damit zwar der älteste Chefcoach der WM in Russland, den Rekord von Otto Rehhagel bricht er aber nicht: 2010 war der Deutsche mit 71 Jahren und 306 Tagen der älteste Coach der WM-Geschichte.