Fast wie in Gijón 1982

Kein Wunder, dass es ein gellendes Pfeifkonzert gegeben hat. Ich glaube, die Spieler haben sich abgesprochen – Angriffe ja, aber keine Tore schießen. Das hat ja fast ausgeschaut wie bei der Schande von Gijón. Spätestens als Peru im Parallelspiel das 2:0 geschossen hat, waren ja beide mit dem 0:0 gut bedient.

Frankreich muss sich deutlich steigern

Der Favorit hat sich in der Gruppe durchgesetzt. Neue Fans haben die Franzosen aber keine gewonnen. Da muss eine Steigerung her. Wenn sie um den Titel mitspielen wollen, brauchen sie wieder den absoluten Siegeswillen. Dänemark hat mit dem Achtelfinale sein Ziel erreicht. Jetzt haben sie nichts mehr zu verlieren. Vielleicht sollten sie öfter Fast Food ­essen. So wie die 92er-Mannschaft, die ja von McDonald’s direkt und völlig unbekümmert zum EM-Titel stürmte.