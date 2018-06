Das französische Nationalteam bangt um PSG-Star Kylian Mbappé. Im Training wird er von Adil Rami gefoult und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Die Einheit wird unterbrochen, alle versammeln sich um den Jungstar. Knapp vor WM-Beginn scheint sich der Stürmer verletzt zu haben. Das Foul ist nicht besonders grob, doch Rami steigt Mbappé dabei unglücklich von hinten auf den Fuß.

Frankreich trifft bereits am Samstag in Gruppe C auf Australien und muss um den Einsatz von Mbappé zittern. Der 19-Jährige musste das Training wegen Schmerzen im Knöchel abbrechen und humpelte vom Feld. Wie schwer die Blessur ist, war zunächst nicht klar. Mbappé gilt im Sturm eigentlich als gesetzt.

Die Franzosen haben noch weitere Personalprobleme. Auch die Verteidiger Samuel Umtiti und Djibril Sidibé angeschlagen