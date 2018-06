Frankreich hat mit den besten Angriff

Frankreich ist für mich der Geheimfavorit auf den WM-Titel. Didier Deschamps hat wirklich eine tolle Truppe – man braucht sich ja nur anschauen, wen er zu Hause gelassen hat. Vor allem der Sturm hat es in sich, da müssen Stars auf die Bank, die eine Bank sonst nur vom Geld abheben kennen.

Griezmann hat alles richtig gemacht

Den Wirbel um Superstar Griezmann verstehe ich nicht. Ich finde es gut, dass er sich vor der WM entschieden hat, wo er nächstes Jahr spielt. So kann er sich jetzt voll auf die WM konzentrieren. Und er will nicht nur den Titel, sondern auch die Torjägerkrone. Ich verstehe auch voll, dass er bei Atlético bleibt. Bei Barcelona müsste er sich Messi und Suárez unterordnen, in Madrid ist er der Star. Und er spielt ja dort auch nicht um Sangria!

Deschamps spürt Zidane im Nacken

Deschamps hat meiner Meinung nach nur zwei Probleme. Erstens hat er großen Druck, muss mindestens ins Halbfinale. Sonst – und da kommen wir zum zweiten Problem – steht Zinédine Zidane schon bereit. Der Schatten von Zidane sitzt jetzt schon beim Frühstück neben ihm. Wenn Deschamps in Russland nicht abliefert, muss er wohl dem großen Zidane Platz machen.