William Kvist droht das Aus bei der Fußball-WM in Russland. Beim dänischen Teamspieler bestehe der Verdacht auf einen Rippenbruch, sagte Trainer Age Hareide am Samstag in Saransk nach dem 1:0 gegen Peru. Kvist musste nach einem Zusammenprall mit Jefferson Farfan in der 36. Minute ausgewechselt werden. Eine Nachnominierung wäre nicht mehr möglich.

Die WM ist für Kvist wohl vorbei