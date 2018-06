WM-Schock: Peru-Star muss ins Spital

Jefferson Farfan hat sich beim Training des peruanischen Fußball-Nationalteams am Kopf verletzt. Der 33-jährige Stürmer prallte bei der Einheit am Samstag in Moskau mit U20-Goalie Jeremy Aguirre zusammen, wurde bewusstlos und musste in ein nahegelegenes Spital gebracht werden.

Zustand ist stabil

Farfan war wenig später wieder bei Bewusstsein, wie ein Mitglied des peruanischen Verbandes der dpa bestätigte. Sein Zustand sei stabil. Eine weitergehende offizielle Diagnose der Verletzung liegt noch nicht vor. Das peruanische Team hat die U20-Auswahl des Landes als Trainingspartner bei der WM dabei.



Peru bestreitet sein letztes Gruppenspiel in Russland am Dienstag gegen Australien. Nach Niederlagen gegen Dänemark und Frankreich können die Südamerikaner das Achtelfinale nicht mehr erreichen.