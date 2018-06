2:1 - Dramatischer Sieg für Messi & Co

Argentinien besiegt Nigeria in Drama-Partie mit 2:1 und steht im Achtelfinale!

Der 2:0-Sieg der Nigerianer gegen Island am Freitag bei der Fußball-WM in Russland hatte neben den "Super Eagles" mit Argentinien einen weiteren heimlichen Sieger hervorgebracht. Während die Afrikaner auf das Achtelfinale hoffen durften und die Isländer im Showdown der Gruppe D gegen Fix-Aufsteiger Kroatien zum Siegen verdammt waren, rochen auch Messi & Co wieder Lunte.

Und Argentinien zeigte in der ersten Halbzeit, das es lebt! Dank einer klaren Leistungssteigerung erarbeitete sich die Albiceleste eine 1:0-Halbzeitführung. Ever Banega zeigte eine engagierte Leistung und fand die erste Chance vor.

Argentinien übernahm nach der Abtastphase dank eines Traumtores von Lionel Messi die Spielkontrolle und war in der Folgezeit dann klar das bessere Team. Es war dem Superstar vorbehalten für das erlösende 1:0 zu sorgen. Messi nahm sich den Ball nach Banega-Traumpass herrlich mit und schloss traumhaft ab.

Messi kam einem zweiten Treffer in der 34. Minute seh nahe, als er nach einem Freistoß nur die Stange traf.

Nigeria zeigte in den allerersten Minuten, was mit schnellen Gegenangriffen vielleicht möglich ist, wurde nach dem 0:1 dann aber nicht mehr wirklich torgefährlich. Die Albiceleste war dank Messi wieder in der Spur, durfte in den zweiten 45 Minuten aber nicht nachlassen.

Doch die Argentinier verteilten ein Geschenk. Mascherano mit einer ungeschickten Attacke im Strafraum - Elfer! Victor Moses tritt an und gleicht aus - 1:1! Argentinien zu diesem Zeitpunkt draußen.

Es wurde eine irre Zitterpartie! Argentinien stürmte wild nach vorne, forderte immer wieder Elfmeter und schaffte in der 86. Minute tatsächlcih ncoh das 2:1! Marcos Rojo brachte ganz Argentinien zum Jubeln!

