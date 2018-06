3:0! Kroatien schießt Argentinien ab

Superstar Lionel Messi und Vizeweltmeister Argentinien droht bei der Fußball-WM in Russland das vorzeitige Aus. Die Südamerikaner verloren am Donnerstagabend in Nischni Nowgorod gegen Kroatien verdient mit 0:3 (0:0). Das Tore erzielten Ante Rebic (53.), Luka Modric (80.) und Ivan Rakitic (91.). Die Kroaten, die schon gegen Nigeria 2:0 gewonnen hatten, stehen damit vorzeitig im Achtelfinale.

Damit steht Superstar Lionel Messi vor dem Aus. Denn Argentinien hatte schon im Auftaktspiel mit dem 1:1 gegen WM-Debütant Island schwer enttäuscht. Ante Rebic (53.), Luka Modric (80.) und Ivan Rakitic (91.) erzielten die Tore für die Kroaten, die schon mit einem 2:0-Erfolg über Nigeria ins Turnier gestartet waren und mit sechs Punkten auf dem besten Weg zum Gruppensieg sind. Sollte Island am Freitag (17.00 Uhr MESZ) in Wolgograd gegen Nigeria nicht verlieren, dann hätten die Argentinier ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand.

Bereits vor der Partie war alles andere als eine angenehme Situation für Argentinien. Der zweifache Weltmeister stand bei der Fußball-WM in Russland bereits im zweiten Gruppenspiel unter gehörigem Erfolgsdruck. Die Augen aller waren am Donnerstagabend in Nischni Nowgorod einmal mehr auf Lionel Messi gerichtet. Für den Superstar des FC Barcelona stand nicht weniger als seine WM-Mission auf dem Spiel.

Es entwickelte sich ein hektisches und wenig strukturiertes Spiel. Beiden Teams spürte man dabei den großen Druck in dieser richtungsweisenden Partie an. Immer wieder wurden fiese Fouls ausgepackt, die Schiedsrichter Irmatov jedoch nicht wirklich bestrafte.

Sowohl Argentiniens Pérez (30.) als auch Kroatiens Mandžukić (33.) hatten Riesenchancen, vergaben diese aber jeweils kläglich. Von Lionel Messi war bei den Argentiniern wenig bis gar nichts zu sehen.

Video zum Thema Argentinien – Kroatien: Riesen-Chance für Argentinien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Argentinien – Kroatien: Mega-Chance auf 1:0 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Argentinien – Kroatien: Tor-Chance für Kroatien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

So ging es mit 0:0 in die Pause. Doch wenige Minuten nach Wiederanpfiff der große Schock für Argentinien. Wenige Sekunden, nachdem Sergio Aguero Kroatien-Goalie Danijel Subasic geprüft hatte, folgte Caballeros folgenschwerer Aussetzer. Anstatt den Ball wegzuschlagen, wollte der Chelsea-Ersatzgoalie das Spielgerät über Rebic zu einem Verteidiger schupfen. Der Ball landete aber beim Frankfurt-Stürmer, der mit einem sehenswerten Volley einnetzte. Möglicherweise hatte der Patzer auch mit mangelnder Spielpraxis zu tun - der 36-jährige Caballero hatte bei Chelsea 13 Saison-Einsätze absolviert, drei davon in der Premier League.

Video zum Thema Kroatien: Tor nach Mega-Patzer von Caballero Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Der Druck für Argentinien dadurch noch größer. Messi und Co warfen alles nach vorne. Die Stimmung wurde immer aufgeheizter und die Fouls gröber.

Video zum Thema Argentinien – Kroatien: Teams krachen aneinander Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Die Argentinier kämpften danach verzweifelt um den Ausgleich, wirklich nahe kamen sie dem 1:1 trotz der Einwechslungen von Gonzalo Higuain und Paulo Dybala nur in der 64. Minute. Nach Vorlage von Higuain schoss Maximiliano Meza aus kurzer Distanz Keeper Subasic an. In der 80. Minute sorgte Modric mit einem sehenswerten Distanzschuss für die Entscheidung - diesmal war Caballero machtlos.

Video zum Thema Kroatien nach Traumtor klar in Führung Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

In der 86. Minute hätte Ivan Rakitic fast das 3:0 erzielt, sein Freistoß flog an die Latte. Trotzdem machte Messis Barca-Kollege in der 91. Minute noch sein Tor, indem er einen Konter im zweiten Versuch abschloss.

Video zum Thema Kroatien: Drittes Tor entscheidet das Spiel Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Damit zogen die Kroaten zum ersten Mal seit 1998 in eine WM-K.o.-Phase ein. Der zweifache Champion und aktuelle Vizeweltmeister Argentinien jedoch könnte erstmals seit 2002 schon nach der Gruppenphase Abschied nehmen müssen.