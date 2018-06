Das steckt hinter dem Maradona-Skandal

Diego Maradona stahl den Spielern beim 2:1 gegen Nigeria die Show - auf traurige Art und Weise. Der 57-jährige Argentinier verfolgte das Match von der Tribüne aus, wirkte nie ganz bei sich. Es war ein Auftritt, der die Welt besorgt.

Zwischen Euphorie und Koma

Vor Spielbeginn tanzte er noch euphorisch mit einem weiblichen Fan von Nigeria, in der Halbzeitpause schlief der Weltmeister von 1986 ein. Als Rojo in der 86. Minute das Siegestor geschossen hatte, hatte sich Maradona brüllend mit ausgestreckten Mittelfingern über die Brüstung seiner VIP-Loge gelehnt. Nach der Partie musste er sogar ärztlich behandelt werden. Zwischenzeitlich präsentierte Maradona seinen Bauch und ließ sich begeistert von den Fans ablichten.

Doch was waren die Gründe für diese Skurril-Show?

"Mir geht es gut"

"Ich möchte Ihnen sagen, dass es mir gut geht", postete Maradona jedenfalls auf Instagram. Er sei nicht im Krankenhaus gewesen. Er habe in der ersten Halbzeit Nackenschmerzen gehabt und eine Dekompensation (Symptome einer Organstörung, Anm.) erlitten. Ein Arzt habe ihm empfohlen, ins Hotel zu gehen. So richtig glauben will ihm das aber keiner.

Maradona wegen Überdosis Kokain in Klinik

Die Gerüchteküche brodelt. Stand der Argentinier wieder unter Drogen? Maradona hatte in der Vergangenheit schon öfter gesundheitliche Probleme. Jahrelang kämpfte er mit Drogen- und Alkoholproblemen, mehrere Entziehungskuren scheiterten. 2000 und 2004 wurde er mit einem Herzinfarkt in die Klinik eingewiesen, Grund soll jeweils eine Überdosis Kokain gewesen sein. 2007 gab es sogar schon Gerüchte über seinen Tod.