Fan-Schock: Messi steht vor Rücktritt

Was ist nur mit Lionel Messi los? Schon beim 1:1 zum Auftakt gegen Island blieb der Argentinien-Superstar unsichtbar, verschoss sogar einen Elfmeter. Auch beim 0:3 gegen Kroatien wirkte er lust- und ideenlos. Jetzt droht das Aus in der Gruppenphase - das könnte den Teamrücktritt von Messi bedeuten.

Messi total am Boden

Nach der Partie gegen Kroatien war der 31-Jährige sichtlich geschafft. Mit roten, geschwollenen Augen und einem hängenden Kopf verließ er das Spielfeld. Es war sein 127. Spiel im Teamdress. Argentinien-Teamchef Jorge Sampaoli versuchte, den Stürmer unter Schutz zu nehmen, sagte: "Messi war limitiert, weil ihn die Mannschaft nicht entsprechend unterstützt hat. Wir konnten ihm den Ball nicht hinspielen, damit er Situationen schaffen kann, wie nur er es kann."

"Wird davon abhängen, wie wir abschneiden"

Mit nur einem Punkt steht Argentinien vor dem katastrophalen Aus in der Gruppenphase. Dazu kommt: Messi deutete schon vor der WM seinen Rücktritt nach der Endrunde in Russland an. "Ich weiß es noch nicht. Es wird davon abhängen, wie wir abschneiden", sagte er damals.

Vor zwei Jahren trat Messi schon einmal zurück. Es war nach dem verlorenen Finale der Copa América, zum zweiten Mal in zwei Jahren hatte Messi mit Argentinien im Elfmeterschießen gegen Chile verloren. Er verkündete aber sein Comeback. Diesmal steht wartet aber das endgültige Aus.

Der Zerfall droht

Neben Messi sollen auch Gonzalo Higuain, Sergio Agüero, Angel Di Maria, Ever Banega, Lucas Biglia und Javie Mascherano vor dem Rücktritt stehen.