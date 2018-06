Es gab genug zu feiern: Hupende Autokonvois, Hunderte friedliche Fans in Partystimmung – Kroatien ist Gruppensieger und auf den kroatischen Hotspots wie der Märzstraße wurde am Dienstag auch in Wien bis in die späte Nacht wild gefeiert

Freude

"Wir haben gewusst, dass es ein schweres Spiel wird. Ich kann Island nur gratulieren. Sie haben sehr wichtige Attribute im Fußball gezeigt: Disziplin, Taktik, physische Stärke. Wir haben drei Punkte, das war das Ziel. Ich muss meiner Mannschaft gratulieren. Alles andere als ein Sieg wäre nicht zufriedenstellend gewesen. Island hat gut gespielt, aber wir haben unsere Sache auch sehr gut gemacht. Das ist für mich das Wichtigste", freute sich auch Zlatko Dalic, der Teamchef der Kroaten.



Der Torschütze zum 1:0, Milan Badelj, zeigte sich nach dem Sieg stolz: "Wir glauben an unsere Stärke und werden unseren Weg machen. Wir haben mit einer veränderten Mannschaft gewonnen. Das beweist wie stark unser Kader ist. Darauf können wir stolz sein."