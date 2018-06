Islands Fans haben einfach Stil

Die Isländer sind einfach immer wieder sympathisch. Zuerst das Abenteuer bei der EM und jetzt auch bei der WM. Gegen Argentinien war es eine Abwehrschlacht, taktisch klug. Jeder hat in den Zweikämpfen alles gegeben. Aber um wirklich Großes zu erreichen, fehlt es Island doch an spielerischer Klasse.

Es wird kein zweites Griechenland geben

Ich glaube nicht an ein zweites Griechenland. Die haben sich ja bei der EM 2004 unter Otto Rehhagel zum Titel gemauert. Damit hat damals kein Mensch gerechnet – nicht einmal Zeus hat seine Griechen auf der Rechnung gehabt. Das traue ich Island nicht zu. Sie können sicher noch für das eine oder andere Highlight sorgen – es wäre ja schon ein Wahnsinn, wenn sie die Gruppenphase überstehen würden.

Die Island-Fans sind reif für den WM-Titel

Was die Isländer auch so sympathisch macht, sind natürlich die Fans. Da spricht man nicht von Hooligans, da gibt es keine Schlägereien oder Raketen. Die feiern einfach ein Fußballfest. Das hat Stil. Und das macht es doch auch für uns neutrale WM-Zuschauer aus, das wollen wir sehen. Die Fans können um den WM-Titel mitspielen. Die Mannschaft, glaube ich, nicht, da fehlt es wie gesagt doch an spielerischer Qualität. Trotzdem freue ich mich auf die nächsten Auftritte der Wikinger. Es macht Spaß, ihnen und ihren Fans zuzuschauen. Und sie sind jetzt wieder auf der Welle – vielleicht schaffen sie es ja wirklich in die K.-o.-Phase.