Medien zerreißen Argentinien-Star Messi

Wie schon beim 1:1 gegen Island blieb Lionel Messi auch beim 0:3 gegen Kroatien völlig unsichtbar. Mitfavorit Argentinien hält damit bei einem Punkt, steht vor dem katastrophalen Aus in der Gruppenphase. In deutschen Medien hagelt es jetzt vor allem für Messi verbale Prügel.

"Zu wenig Impulse von Messi"

Die Süddeutsche Zeitung schreibt: "Mit nur einem Punkt nach zwei Spielen haben Messi und seine Mitspieler das Weiterkommen nicht mehr in eigener Hand. Zwei Tage nach seinem 31. Geburtstag könnte für Messi am kommenden Dienstag in St. Petersburg womöglich schon das letzte Spiel in der Nationalmannschaft anstehen – beim möglichen ersten Vorrunden-Aus für Argentinien seit 2002 ist der Rücktritt des fünfmaligen Weltfußballers nicht mehr auszuschließen. . . Von Messi gab es auch im zweiten Turnierspiel viel zu wenig Impulse. In Marcelo Brozovic hatte der 30-Jährige einen echten Sonderbewacher, auch Frankfurts Ante Rebic ließ sich häufig zurückfallen."

"Was war nur mit Messi"

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steht: „Was war nur mit Messi? Argentiniens Elf gegen Kroatien sollte durch drei neue Spieler noch mehr auf ihn zugeschnitten werden, doch er schien wie mit einer Tarnkappe zu spielen, als wolle er sich wegducken vor dem 'Gewicht von 43 Millionen Argentiniern auf seinen Schultern, die den Weltmeistertitel fordern', wie es Jorge Valdano, der Weltmeister von 1986, formuliert. Bis zur Pause kam er nur auf zwanzig Ballkontakte. . . Erst nach 63 Minuten war er einmal da, als Subasic einen Ball von Perez prallen lassen musste. Messi schien aus zwei Metern im Nachschuss zu verwandeln – doch Ivan Rakitics Fuß blockte den Ball knapp vor der Torlinie. Sampaoli (der argentinische Trainer, Anm. d. Red.) legte das Sakko ab, entblößte die aufgepumpten, volltätowierten Arme, doch ihm fiel nichts mehr ein. 'Leo ist limitiert, weil das Team nicht so mit ihm spielt, wie es sollte', sagte Sampaoli später zur Leistung seines Stars.“

Ronaldo besser als Messi

Der Spiegel packt den Ronaldo-Vergleich aus: "Fünfmal Lionel Messi, fünfmal Cristiano Ronaldo – seit 2008 haben sich die beiden prägenden Fußballer dieser Generation die Weltfußballer-Auszeichnung gerecht aufgeteilt. Umso mehr beschäftigt Fans weltweit die Frage, wer von beiden der Größte aller Zeiten ist, oder kurz: der #GOAT (greatest of all times). . . Schon im Auftaktspiel gegen Island zeigte sich Argentinien ideenlos. Und Messi vergab beim Stand von 1:1 auch noch einen Elfmeter. Nun gegen Kroatien schoss er ein einziges Mal aufs Tor, bereitete lediglich zwei Abschlüsse vor und war kaum zu sehen. Anders Ronaldo: Der ragt bei Portugal heraus und erzielte alle vier Turniertreffer seiner Mannschaft. . . . Für den fast 31-jährigen Argentinier ist das Turnier in Russland die wohl letzte Chance auf den Weltmeistertitel. Dreimal hintereinander scheiterte er mit seiner Mannschaft an Deutschland, 2014 erst im Finale. . . Damit hat Ronaldo auch in dieser Hinsicht vorgelegt: Vor zwei Jahren gewann er mit Portugal die Europameisterschaft und damit seinen ersten Titel mit dem Nationalteam. Messi verlor auch noch zweimal das Endspiel der Copa América, Argentinien unterlag jeweils Chile. . . Zu Messis Verteidigung muss erwähnt werden: 2014 erhielt er den Pokal als bester Spieler des Turniers, Ronaldo traf hingegen nur einmal – wie schon 2006 und 2010."

Medien rund um den Globus:

Argentinien

"La Nacion": "Eine Niederlage, die das Schlimmste der Auswahl bloßstellte und sie am Rand des Abgrunds zurückließ. Argentinien wird von Kroatien lächerlich gemacht."



"Ole": "Chronik des Desasters. Ein schrecklicher Tag für die Seleccion in Russland."



"La Capital": "Eine Mannschaft, die keine Auswahl ist. Sampaoli und seine Jungs sind an der eigenen Inkompetenz gescheitert, eine Realität, die genauso frustrierend ist wie sie vorhersehbar war."



"Clarin": "Katastrophe gegen Kroatien. Argentinien hat schwer enttäuscht."

Kroatien

"Sportske Novosti": "Kroatien unter den besten 16! Der größte Sieg einer großartigen Generation. Die Nacht, in der Modric Messi war."



"Jutarnji List": "Flammender Tango von Kroatien. Rebic, Modric und Rakitic haben uns einen historischen Sieg beschert."

Spanien

"Marca": "Argentinien ist verloren. Messi ist verloren."



"Sport": "Argentinien ist ein ewiges Drama."

Frankreich

"France Football": "Gedemütigt, Argentinien nähert sich dem WM-Aus."



"L'Equipe": "Kroatien qualifiziert, Argentinien versteinert."

Russland

"Sport-Express": "Messis Pleite. Argentinien ist einen Schritt vor dem Aus. Es scheint, als nähere sich das Ende der großen Karriere von Lionel Messi."



"Kommersant": "Argentinien hat gegen Kroatien verloren. Die argentinische Nationalmannschaft brauchte einen Sieg, aber anstatt anzugreifen, hat sie ihre Fans schockiert."