Nordmänner patzen bei WM-Generalprobe

Keine siegreiche Endrunden-Generalprobe gab es für Island. Der WM-Neuling kam im letzten Testspiel vor der Abreise nach Russland gegen Ghana nur zu einem 2:2. Alfred Finnbogason traf in einer überzeugenden ersten Hälfte zum verdienten 2:0 (40.). Kari Arnason hatte die Isländer in Reykjavik nach einem Eckball in der 6. Minute per Kopf im Führung gebracht.

Nach dem Seitenwechsel wurde Ghana stärker und hatte deutlich mehr Spielanteile. Bei den Gegentreffern von Kasim Nuhu (66.) und Thomas Partey (87.) sah Islands Defensive nicht gut aus. Die Nordeuropäer treffen bei der WM in Gruppe D auf Argentinien, Kroatien und Nigeria. Ghana verpasste die WM-Teilnahme.