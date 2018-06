2:0 - Brasilien mit dramatischem Last-Minute-Sieg

Brasilien hat sein zweites Spiel bei der Fußball-WM in Russland gegen Costa Rica 2:0 (0:0) gewonnen. Der Titelfavorit, der zum Auftakt nur ein 1:1 gegen die Schweiz erreicht hatte, durfte dank Treffern von Philippe Coutinho (91.) und Neymar (97.) in der Nachspielzeit doch noch jubeln. Damit übernahm der Rekordweltmeister mit vier Punkten vorerst auch die Tabellenführung in der Gruppe E.

Costa Rica, vor vier Jahren noch WM-Viertelfinalist, hat damit keine Chance auf das Achtelfinale, das Serbien bereits am Abend (ab 20.00 Uhr) in Kaliningrad mit einem Erfolg über die Schweiz erreichen kann. Die Serben hatten ihr erstes Match gegen die Costa Ricaner 1:0 gewonnen und sind am kommenden Mittwochabend (20.00 Uhr) in Moskau abschließender Gruppengegner der Brasilianer.

Brasilien stand vor der Partie gehörig unter Zugzwang. Nach dem Auftakt-1:1 gegen die Schweiz erwartete die ganze Nation gegen Gruppe-E-Außenseiter Costa Rica den ersten Sieg. "Die Erwartungshaltung ist sehr groß", meinte Superstar Neymar. Ein wunder Punkt war die teils egoistische Spielweise des Solotänzers, die im ersten Spiel offensichtlich war.

Neymar zeigte sich in der ersten Hälte konzentrierter und suchte seltener das Dribbling. In der ersten Halbzeit standen 65 Prozent Ballbesitz für den Rekordweltmeister zu Buche, Tore gelangen vorerst keine. Von Beginn an bestimmte die Seleção die Partie, ohne wirklich in eine offensive Druckphase zu gelangen. Die Ticos zeigen sich mutig und hart in den Zweikämpfen und kamen nach knapp einer Viertelstunde sogar zu der ersten guten Chance der Partie.

Brasilien schnürte die Zentralamerikaner zunehmend in der eigenen Hälfte fest, konnte sich aber bis auf eine Gelegenheit von Neymar keine großen Möglichkeiten erarbeiten. Die Fans des Rekordweltmeisters waren mit der Vorstellung sicher unzufrieden.

Das Team von Tite musste in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen. Bis dahin ging das 0:0 vollkommen in Ordnung. Erst nach dem Seitenwechsel sorgte der Rekordweltmeister für mehr Gefahr. In der 48. Minute wurde Neymar aus kurzer Distanz gerade noch am Abschluss gehindert, zwei Minuten danach prallte ein Gabriel-Jesus-Kopfball von der Latte zurück ins Feld. Sekunden später rettete Gamboa bei einem Coutinho-Schuss vor der Linie für den bereits geschlagenen Goalie Keylor Navas.

Der Schlussmann von Real Madrid war in der Folge bei Versuchen von Neymar (56.) und Coutinho (58.) zur Stelle. In der 72. Minute hätte Navas bei einem Neymar-Schlenzer wohl das Nachsehen gehabt, der Ball flog jedoch knapp am Kreuzeck vorbei.

Brasilien versuchte alles. Neymar wollte sogar einen Elfmeter provozieren. In Minute 78 ließ er sich viel zu leicht fallen und wurde vom Video-Referee entlarvt.

Aufgrund der zirkusreifen Einlage wurde der Strafstoß zurückgenommen.

Danach drängten die Brasilianer vehement auf den Sieg, konnten aber erst in der 91. Minute aufatmen. Eine Flanke von Marcelo lenkte der eingewechselte Roberto Firmino per Kopf zu Gabriel Jesus. Die Ballannahme des Manchester-City-Stürmers wurde zur Vorlage für Coutinho, der zwischen die Beine von Navas traf.

Bei einem Konter sechs Minuten später musste Neymar das Spielgerät nach Pass von Douglas Costa nur noch ins leere Tor bugsieren. 2:0 für Brasilien!