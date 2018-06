2:1 - Schweiz dreht irre Partie gegen Serbien

Die Schweiz hat bei der Fußball-WM in Russland einen Last-Minute-Sieg bejubelt. Beim 2:1 gegen Serbien am Freitagabend in Kaliningrad erzielte Xerdan Shaqiri in der Schlussminute das Goldtor für die Eidgenossen, die damit klar auf Kurs in Richtung Achtelfinale liegen. Aleksandar Mitrovic hatte die Serben früh in Front geschossen (5.), Granit Xhaka traf zum 1:1 (52.).

Nach den zwei Gruppenspielen halten damit Brasilien und die Schweiz mit je vier Punkten alle Trümpfe in der Hand. Die Serben benötigen im abschließenden Gruppen-Showdown am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) wohl bereits einen Sieg gegen Brasilien, um doch noch den Aufstieg in die Runde der letzten 16 zu schaffen.

Für viel Wirbel sorgte der Jubel der Schweizer Torschützen bei ihren Treffern.

Für viel Wirbel sorgte der Jubel der Schweizer Torschützen bei ihren Treffern.

Nach dem 1:1-Coup gegen Brasilien ging die Schweiz mit dem klaren Vorhaben in die Serbien-Partie die entscheidende Weichenstellung in Richtung Achtelfinale vorzunehmen. Doch die ersten Ausrufezeichen setzten die Serben. Bereits in der 5. Minute ging Österreichs WM-Quali-Gegner in Führung. Zuber vertendelte den Ball auf der rechten Seite gegen Tadić, sofort machte sich der Rechtsaußen zum Flanken bereit, hob das Spielgerät gefühlvoll in die Mitte und Mitrović konnte relativ unbedrängt hochsteigen, aus kurzer Distanz ließ er Sommer mit einem harten Kopfball keine Chance. 1:0!

Beide Mannschaften wagten sich in der ersten Hälfte weitere Male gefährlich vor das gegnerische Tor. Blerim Dezmali (10.) verzog zunächst nach Rodriguez-Hereingabe im Strafraum, scheiterte dann aus kurzer Distanz an Torhüter Vladimir Stojkovic (30.). Für Serbien machten sich Sergej Milinkovic-Savic (16.) und Dusan Tadic (37., 45.+1) mit Weitschüssen bemerkbar, Mitrovic (19.) probierte es gar mit einem Fallrückzieher. Dazu segelte ein Eckball von Tadic (43.) gefährlich nahe am Tor vorbei.

So ging es mit 1:0 für Serbien in die Pause. Die Südosteuropäer waren frech in die Partie gestartet, vhatten on Beginn an Nadelstiche über die flinken Außenspieler gesetzt . In der 5. Minute bereits zahlte sich das aus, nach Flanke von Tadić nickte Mitrović unbedrängt ein. Zunächst bliieb man seiner Linie treu, ohne weitere klare Torchancen zu kreieren, doch dann kippte das Spiel zu Gunsten der Schweiz. Allen voran Džemaili (10./30./32.) hätte für den Ausgleich sorgen können.

In der 52. Minute war es dann aber soweit. Nach Schuss von Shaqiri wird der Schuss abgeblockt und landet genau bei Xhaka. Der nimmt sich ein Herz und hämmert den Ball zum verdienten Ausgleich ins Tor. 1:1!

Beim Jubel verwendet Xhaka den "albanischen Adler", eine spezielle Geste, die für Aufregung sorgte.

In der letzten halben Stunde drängten beide Teams abwechselnd auf den Siegtreffer. Mitrovic (69.) verpasste einen Stanglpass, dazu kam ein Gerangel im Schweizer Strafraum - der Elfmeterpfiff blieb allerdings aus. Für die Schweizer produzierte Steven Zuber eine gefährliche Situation, bei der Branislav Ivanovic (83.) fast ein Eigentor erzielte. Mario Gavranovic (84.) brachte den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle, stand jedoch ohnehin im Abseits. Den Schlusspunkt setzte Shaqiri, der bei einem Konter die Nerven behielt und den Ball eiskalt an Stojkovic vorbei schob.