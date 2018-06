Brasilo-Panne: Spieler-Kumpel verrät Startelf

Vor dem ersten WM-Auftritt der Brasilianer herrscht helle Aufregung. Die "Selecao" wollte eigentlich so viel wie möglich geheim halten, wollte sich nicht in die Karten blicken lassen und ordnete ein Geheimtraining an. Blöd nur, dass ein Freund eines Spielers ein Video des Trainings bei Instagram postete. Er verriet damit nicht nur die geplante Startelf, sondern auch die taktischen Anweisungen von Tite und lieferte dem nächsten Gegner Schweiz wertvolle Informationen.

Brasilien-Coach Tite dürfte wenig erfreut darüber sein. Bei der Trainingseinheit hatte der Verband nur für die ersten 15 Minuten Medienvertreter zugelassen. Auch bei den deutschen Weltmeistern und anderen Teams ist das vor wichtigen Spielen üblich. Nun leistete ausgerechnet ein Insider dem Team einen Bärendienst.

Ein Freund von Gabriel Jesus filmte die komplette Einheit – und veröffentlichte das Video schließlich auf seiner Instagram-Seite. Inzwischen ist das Video gelöscht.

Ein portugiesischer Journalist twitterte darufhin: "Journalisten waren während der ersten 15 Minuten beim Training und wurden dann gebeten zu gehen. Die Spieler-Entourage durfte jedoch bleiben. Und jetzt kommt das Beste daran: Einer von Gabriel Jesus’ Kumpels postete eine Instagram-Story und enthüllt Tites Elf für den WM-Auftakt. Gratulation."

Das Video zeigt wichtige Inhalte des Trainings: Es wurden Laufwege einstudiert und die Raumaufteilung eingeübt. Die brasilianischen Medien vermeldeten nach Ansicht des Videos die angeblich fixe Startelf: Globo legt sich fest: Brasilien wird mit derselben Mannschaft beginnen wie im letzten WM-Test gegen unsere ÖFB-Elf:

Tor: Alisson; Abwehr: Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Mittelfeld: Paulinho, Casemiro, Coutinho; Angriff: Willian, Gabriel Jesus, Neymar.