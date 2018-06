Hier fällt Neymar einfach um

79. Minute zwischen Brasilien und Costa Rica. Der Rekordweltmeister rennt verzweifelt an. Neymar & Co brauchen ein Tor! Und es wrid richtig emotional. Neymar bekommt den Ball, steht in einer ausgezeichneten Position an der linken Fünferkante und legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Dann fällt Neymar um wie ein Baumstamm! Im Duell mit González sieht es erst so aus, als ob er den Superstar festhält und so zu Fall bringt. Schiedsrichter Kuipers zeigt vorerst auf den Punkt, Brasilien jubelt!

Costa Rica protestiert vehement und es wird der Videobeweis bemüht. Kuipers nimmt den Pfiff nach erneutem Anschauen richtigerweise zurück. Das war viel zu harmlos. Neymar ging im Strafraum theatralisch zu Boden, nachdem ihn Giancarlo Gonzalez leicht am Leiberl gezupft hatte. Schiedsrichter Björn Kuipers zeigte zunächst auf den Elfmeterpunkt, nahm seine Entscheidung aber nach Begutachtung der TV-Bilder zurück. Zum ersten Mal während des Turniers hatte der Einsatz des Videobeweises nicht die Verhängung eines Elfmeters, sondern die Rücknahme eines Strafstoßes zur Folge.



Der Elfmeter für Brasilien wird zurückgenommen! Die Fans der Seleção sind empört!