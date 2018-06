Ich freue mich auf echten Superstar

Samba. Brasilien wird heute gegen die Schweiz sicher nicht zum Sieg spazieren. Unsere Nachbarn haben sich in den letzten Jahren im Gegensatz zu uns in der Weltspitze etabliert und werden dem Rekordweltmeister alles abverlangen. Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit ist ein großes Plus bei den Schweizern. Es gibt keinen echten Superstar, sondern man tritt als Einheit auf. So wie in den letzten Endrunden ist man auf jeden Fall ein Kandidat für die K.-o.-Phase.

Neymar auf einer Stufe mit Ronaldo & Messi

Blickt man auf den heutigen Gegner, so fällt sofort auf: Hier ragt ein Spieler klar heraus. Alles dreht sich um Neymar. Man kann ihn mögen oder auch nicht, aber am Ende muss man feststellen: Er zählt neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu den sogenannten Superstars. Schon beim Sieg in Wien hat man klar gesehen, wie schnell der Ball im Tor landet, wenn man Neymar zu viel Platz lässt.

Brasilianer auch in der Defensive richtig stark

Insgesamt bin ich gespannt, wie gut er mit den anderen Stars harmoniert. Brasilien hat mit Jesus und Coutinho weitere Top-Spieler in ihren Reihen. Auch in der Defensive machen sie einen guten Eindruck. Die Frage ist aber: Was passiert, sollte man heute nicht den gewünschten Sieg einfahren. Dann würde die Erinnerung an die verpatzte Heim-WM schnell aufkommen. Daher ist das Spiel heute extrem wichtig.