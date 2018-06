Kurioser Grund für Marcelo-Verletzung

Die Rückenverletzung von Brasiliens Linksverteidiger Marcelo könnte möglicherweise einen kuriosen Grund haben.

"Vielleicht wegen Hotelmatratzen"

"Vielleicht hat die Verletzung mit den weicheren Hotelmatratzen zu tun", sagte Brasiliens Fußball-Teamarzt Rodrigo Lasmar nach dem 2:0-Sieg der "Selecao" gegen Serbien. Der 30-Jährige hatte sich wegen eines Hexenschusses bereits früh in der Partie am Mittwochabend auswechseln lassen.

Einsatz im Achtelfinale ist fraglich

Ob er im WM-Achtelfinale am Montag gegen Mexiko spielen kann, soll laut Lasmar in den kommenden Tagen feststehen. Jetzt sei es noch zu früh, eine Aussage zu treffen. Die Brasilianer wohnen während der WM in einem Luxus-Hotel in Sotschi am Schwarzen Meer.