Kurioser Rekord um Superstar Neymar

Rekordweltmeister Brasilien kam zum Auftakt der WM nicht über ein 1:1 gegen die Schweiz hinaus. Ein Grund dafür war, dass die "Eidgenossen" Neymar erfolgreich aus dem Spiel nahmen. Dazu griffen sie zu allen Mitteln.

Neymar historisch oft gefoult

Die Schweizer attackierten den immer noch nicht ganz fitten Stürmer früh. Zur Erinnerung: Neymar verletzte sich vor rund vier Monaten am Knöchel. Gleich zehn Mal wurde der 26-Jährige bei der Auftaktpartie gegen die Schweiz gefoult - so oft wie kein anderer Spieler in einem WM-Spiel seit 1998. Mit Lichtsteiner, Schär und Behrami holten sich gleich drei Spieler nach einer Attacke gegen Neymar Gelb ab.

Brasilien hadert mit Schiedsrichter

Die Brasilianer sahen auch beim Ausgleich ein Foul an Miranda. "Als ich hingefallen bin (vor dem Gegentor/Anm.), hätte ich noch mehr auf den Schubser hinweisen können. Aber es gibt den Video-Schiedsrichter. Sie haben es gesehen, aber sie haben nicht gesehen, dass es mehr war", so der Innenverteidiger.

Auch Coutinho erklärte: "Beim Gegentor war es für mich ein klares Foul des Schweizers, aber wir müssen jetzt an das nächste Spiel denken."