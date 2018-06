Prügel-Skandal um Brasilien-Verbandsboss

Nach einem Streit mit dem Präsidenten des brasilianischen Fußball-Verbandes (CBF) ist ein Fan laut einem Medienbericht in ein Krankenhaus in St. Petersburg eingeliefert worden. Die Zeitung "Estado de S. Paulo" (Freitag) schreibt, dass CBF-Boss Antonio Nunes am frühen Morgen mit Familienmitgliedern und Beratern in einem Restaurant saß, als der Fan ihn als "unverschämt" und "Nichtsnutz" beschimpfte.

Anschließend habe er Nunes leicht auf den Rücken geschlagen und einem seiner Berater einen Ellbogenschlag verpasst. Daraufhin habe der Berater eingegriffen und den Fan mit einem Glas auf den Kopf geschlagen. Nach einer kurzen Behandlung im Restaurant sei der Fan ins Krankenhaus gebracht worden. Laut des Berichts befürchte die CBF nun eine mögliche Sanktion durch den Weltverband (FIFA), weil der Berater des Präsidenten den Fan verletzt hatte.