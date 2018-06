1:0 - Schweden gewinnen gegen Korea

Schweden hat sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu einem Auftaktsieg gegen Südkorea gemüht. Die Skandinavier setzten sich am Montagnachmittag in Nischni Nowgorod mit 1:0 durch. Kapitän Andreas Granqvist erzielte aus einem nach Videobeweis verhängten Elfmeter das Siegtor (65.). Salzburg-Legionär Hwang Hee-chan vergab in der Nachspielzeit die größte Ausgleichsmöglichkeit.

Somit liegt Schweden in der Gruppe F gleichauf mit Mexiko, das am Vortag Deutschland ebenfalls 1:0 besiegte, an der Spitze. Dabei musste die Truppe von Trainer Janne Andersson vor 42.300 Zuschauern kurzfristig auf den erkrankten Innenverteidiger Victor Lindelöf verzichten, für ihn sprang Bremen-Akteur Ludwig Augustinsson ein. Für die Asiaten, bei denen Salzburg-Legionär Hwang Hee-chan durchspielte, wird es hingegen schon nach Spiel eins eng. Dem WM-Halbfinalisten von 2002 droht vor den weiteren Partien gegen Mexiko und Weltmeister Deutschland bei der zehnten Endrunde zum achten Mal das Vorrunden-Aus.

Koreaner nur zu Beginn gefährlich

Nach der Überraschung durch die Mexikaner gegen Deutschland kreuzten am Montagnachmittag die zwei weiteren Teams in Gruppe F die Klingen. Die flinken Südkoreaner mit Salzburg-Rakete Lee Chan Hwang in der Startelf begannen überfallsartig und waren durch ihre schnellen Stars immer wieder gefährlich. Nach etwa 20 Minuten übernahmen die Schweden aber das Kommando und waren klar überlegen.

Video zum Thema Schweden – Südkorea: Mega-Chance für Schweden Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

In einer insgesamt auf überschaubarem Niveau stattfindenden ersten Hälfte gab es immer wieder Elfmeteralarm. In der 43. Minute die wohl heikelste Situation im Strafraum der Südkoreaner. Ja-cheol Koo grätscht den Ball weg, senst aber auch seinen Gegenspieler um. Es wurde schon für weniger Strafstoß gegeben.

Video zum Thema Schweden – Südkorea: Heikle Situation im Strafraum Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Mit 0:0 ging es in die Pause. Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit war spürbar, dass ein Remis für beide Teams wohl zu wenig ist, wenn man in einer Gruppe mit Mexiko und Deutschland weiterkommen will. Beide legten deutlich mehr Tempo und Entschlossenheit an den Tag.

Video zum Thema Schweden – Südkorea: Gute Chance für Südkorea Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Südkorea startete deutlich offensiver in die zweite Hälfte, sechs Minuten nach Wiederbeginn traf ein Kopfball von Koo Ja-cheol das Außennetz. Kurz darauf war es aber wieder Schweden, das mit einem Köpfler durch Ola Toivonen Tormann Jo Hyeo-woo prüfte (57.). Auf der Gegenseite setzte sich Hwang in typischer Art auf der Seite durch, nur ein schwedisches Bein verhinderte beim Stanglpass des "Bullen" Schlimmeres (58.).

Dann aber grätschte plötzlich Kim Min-woo in eine Partie, die nun eigentlich das Prädikat "offen" trug. Sein gescheitertes Tackling gegen Claesson zog erst keinen Pfiff, wenige später aber einen Videobeweis und schließlich den Elfmeter nach sich. Kapitän Granqvist ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, verwertete souverän und sorgte damit auch schon für den Endstand.

Video zum Thema Schweden – Südkorea: Elfer zum 1:0 Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Südkorea, angeführt von seinem Tottenham-Star Son Heung-min, ging in der letzten halben Stunde ebenso bemüht wie ideenlos auf Chancensuche. Ausgerechnet Hwang war es, der in der Nachspielzeit per Kopf die einzige echte Ausgleichschance vergab, der 22-Jährige brachte den Ball aus wenigen Metern aber nicht aufs Tor (92.).

Statistik zum Spiel

Fußball-WM in Russland, Gruppe F, 1. Runde: Schweden - Südkorea Endstand 1:0 (0:0). Nischni Nowgorod, Nischni-Nowgorod-Stadion, SR Joel Aguilar (ESA)

Tor: 1:0 (65.) Granqvist (Foulelfer)

Schweden: Olsen - Lustig, Granqvist, Augustinsson, Jansson - Larsson (81. Svensson), Ekdal (71. Hiljemark), Forsberg, Claesson - Berg, Toivonen (77. Kiese Thelin)

Südkorea: Jo - Y. Lee, Y. Kim, Jang, Park (28. Kim M.) - Ki, Koo (73. Lee S.) - Hwang, J. Lee, Son - Sh. Kim (66. Jung W.)

Gelbe Karten: Claesson bzw. Hwang, Sh. Kim

Die Besten: Claesson, Granqvist bzw. Son