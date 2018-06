3:0 – Entfesselte Schweden schießen sich ins Achtelfinale

Schweden und Mexiko haben sich für das Achtelfinale der Fußball-WM in Russland qualifiziert. Schweden setzte sich Mittwoch in Gruppe F in Jekaterinburg durch Treffer von Augustinsson (50.) und Granqvist (62./Foul-Elfmeter) sowie einem Eigentor von Alvarez (74.) mit 3:0 (0:0) durch und stieg als Tabellenerster auf. Titelverteidiger Deutschland unterlag Südkorea 0:2, für beide ist die WM zu Ende.

Die Ausgangsposition vor dem Spiel: Erstmals seit 2002 hatte Mexiko zwei WM-Spiele in Folge gewonnen. Die Mittelamerikaner waren dennoch auch im abschließenden Gruppenspiel in Jekaterinburg gegen Schweden gefordert. Sechs Punkte könnten in Gruppe F für den Aufstieg sogar zu wenig sein.

Doch der Reihe nach: Die Skandiavier machten von der ersten Sekunde an Druck und erspielten sich gleich mehrere sehr gute Chancen, scheiterten aber ein ums andere Mal am überragenden Keeper Ochoa.

Video zum Thema Mexiko – Schweden: Chance für Schweden Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Video zum Thema Mexiko – Schweden: Gute Chance für Schweden Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

El Tri stellte sich zunächst nur hinten rein und lauerte auf Konter, das gelang gegen defensiv konzentrierte Schweden aber gar nicht. Erst nach gut 25 Minuten begann Mexiko mit hohem Pressing, was für eine offene und abwechslungsreiche Partie sorgte, in der beide Teams auf Sieg spielten. Zur Halbzeit stand es zwischen Mexiko und Schweden noch 0:0. Durch den 0:0-Pausenstand im Parallelspiel zwischen Deutschland und Südkorea wäre Mexiko momentan noch als Tabellenführer für das Achtelfinale qualifiziert, Schweden aufgrund des direkten Vergleichs mit der DFB-Elf ausgeschieden.

Dementsprechend motiviert und risikofreudig gingen die Schweden nach der Pause ans Werk und trafen in der 50. Minute zum 1:0!

Video zum Thema Schweden: Erstes Tor durch Augustinsson Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

In der 62. Minute legte Kapitän Granqvist zum 2:0 aus einem Elfmeter nach.

Video zum Thema Zweites Tor für Schweden durch Granqvist Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Die Schweden spielten entfesselt auf und trafen sogar noch ein drittes Mal. Mexiko war geschockt, konnte nicht reagieren. Das mexikanische Fiasko vervollständigte sich in der 74. Minute, als Alvarez den Ball nach einem schwedischen Einwurf mit der Hand ins eigene Tor lenkte.

Video zum Thema Mexiko: Eigentor bringt 3:0 für Schweden Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Spätestens jetzt musste Mexiko auf Südkorea hoffen, das Weltmeister Deutschland im Parallelspiel zunächst torlos hielt. Beim 1:0 der Koreaner feierten die mexikanischen Fans mit Blick auf ihre Handys zunächst, erstarrten dann beim Videobeweis, ehe sie sich wieder freuen durften. Das 0:3 war am Ende fast Nebensache.

Statistik zum Spiel

Fußball-WM in Russland, Gruppe F, 3. Runde: Mexiko - Schweden Endstand 0:3 (0:0). Jekaterinburg, Jekaterinburg-Arena, 33.061, SR Pitana/ARG.



Tore:

0:1 (50.) Augustinsson

0:2 (62.) Granqvist (Foul-Elfmeter)

0:3 (74.) Alvarez (Eigentor)

Mexiko: Ochoa - Alvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo (65. Fabian) - Herrera, Guardado (75. Corona) - Layun (89. Peralta), Vela, Lozano - Hernandez

Schweden: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Larsson (57. Svensson), Ekdal (80. Hiljemark), Forsberg - Toivonen, Berg (68. Thelin)

Gelbe Karten: Gallardo, Moreno (im Achtelfinale gesperrt), Layun bzw. Larsson (im Achtelfinale gesperrt), Lustig

Die Besten: Ochoa, Lozano bzw. Granqvist, Berg, Ekdal