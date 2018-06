DFB-Aus: Rache-Tweets aus Brasilien

Die Brasilianer haben auf das Aus der deutschen Weltmeister mit Schadenfreude reagiert. In den sozialen Netzwerken ging es rund. Der Stachel der 1:7-Niederlage bei der Heim-WM 2014 sitzt noch immer tief. Die Südamerikaner nutzen die Pleite der Deutschen, um zurückzuschlagen. Von "Rache" für die traumatische Blamage war die Rede.

In vielen Tweets ging es um eine Nachricht von Nationalspieler Toni Kroos aus dem vergangenen Jahr, in der er seinen Followern ein „Frohes 2017“ wünschte, wobei die 1 durch eine brasilianische Flagge und die 7 durch eine deutsche Fahne ersetzt waren. Jetzt wünschten die Brasilianer in Anspielung auf das Ergebnis der Partie gegen Südkorea ihrerseits ein „Frohes 2018“ – mit der südkoreanischen Flagge anstelle der 2 und der Deutschlandfahne anstelle der 0.

Der brasilianische Fernsehsender Fox Sports Brasil amüsierte sich ganz offen und postete ein langgezogenes "HAHAHA".

Unverständnis zeigte Twitter-User "Fabian Draheim", dessen Antwort die meisten Likes bekam: "Vor vier Jahren haben wir euch zerstört – und blieben bescheiden auf dem Platz. Einmal mehr ist bewiesen: Klasse kann man nicht lernen."