DFB-Drama: WM-Aus für Weltmeister

Wahnsinn: Weltmeister Deutschland muss nach Hause fahren! Deutschland verliert gegen Südkorea mit 0:2 und muss die Heimreise antreten. Titelverteidiger Deutschland unterlag Südkorea im letzten Spiel 0:2, für beide ist die WM zu Ende. Den Deutschen hätte in Kasan beim Spielausgang der Parallelpartie ein 1:0 für den Aufstieg gereicht, anstelle eine späten Siegestreffers mussten sie aber zwei Gegentore in der Nachspielzeit hinnehmen. Die Achtelfinalgegner von Schweden und Mexiko werden am Abend in den Begegnungen der Gruppe E zwischen Schweiz und Costa Rica sowie Serbien und Brasilien ermittelt.

Deutschland setzte mit dem Out aber auch eine Serie fort. Mit Italien (2010) und Spanien (2014) scheiterten die jüngsten beiden Titelverteidiger jeweils vier Jahre später in der Gruppenphase. Im dritten WM-Aufeinandertreffen zwischen dem DFB-Team und Südkorea gelang es den Asiaten erstmals, dem Favoriten Punkte abzuringen. Deutschland blieb sogar nur Gruppenplatz vier.

Löw krempelte Team um

Der deutsche Bundestrainer Joachim Löw hat gegenüber dem Spiel gegen Schweden fünf Umstellungen vorgenommen. WM-Debütant Leon Goretzka kam für Thomas Müller in die Startelf, Niklas Süle ersetzte in der Innenverteidigung den gesperrten Jerome Boateng. Mats Hummels kehrte nach seiner Verletzung wie erwartet in die Anfangsformation zurück. Zudem standen Mesut Özil und Sami Khedira beim Titelverteidiger von Beginn an auf dem Platz. Bei Südkorea bekam Jung Woo-young anstelle des angestammten Kapitäns Ki Sung-yueng, der an einer Muskelverletzung laboriert, seine Chance.

Das Positive für die Deutschen mit Halbzeitpfiff: Es stand 0:0 - genauso wie im Parallelspiel, damit wären die Deutschen weiter. Nach einer äußerst bescheidenen ersten Hälfte in Kazan ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine. Der deutschen Mannschaft war die Verunsicherung fast noch mehr anzumerken als im Schweden-Spiel. Und das trotz des jüngsten Erfolgserlebnisses. Das Offensivspiel der DFB-Elf war statisch, behäbig und endete immer wieder am gegnerischen Sechzehner in allgemeiner Ratlosigkeit.

Südkorea machte allerdings auch nicht gerade viel nach vorne und lauerte eigentlich nur auf Konter. Bei ihren wenigen Chancen waren die Asiaten dennoch zumindest gefährlicher als Jogi Löws Mannen.

Nach der Pause folgte der erste Schock für die Deutschen! Im Spiel Schweden gegen Mexiko jubelten die Schweden über das 1:0! Jogi Löw reagierte sofort, brachte bereits in der 57. Minute Mario Gomez als zusätzlichen Stürmer ins Spiel. Raus ging der erneut farblose Khedira.

DFB-Team bei Kontern extrem anfällig

Und das große Zittern begann! Die Deutschen zeigten aber auch in der zweiten Halbzeit erneut keine gute Leistung und spielten zu verkrampft.

Die beste Chance der Südkoreaner, bei denen Salzburg-Legionär Hwang ab der 56. Minute zum Einsatz gekommen ist, fand in der zweiten Hälfte Son in der 78. Minute vor. Ein Konter endete aber schließlich mit einem knappen Fehlschuss. Weitere Konterchancen spielten die Asiaten nicht konsequent zu Ende. Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich aber Kim mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit, nach einem langen Pass auf Son stellte dieser in Minute 96 sogar noch auf 2:0.

Wahnsinn: Deutschland ist draußen!

Statistik zum Spiel

Fußball-WM in Russland, Gruppe F, 3. Runde: Südkorea - Deutschland Halbzeitstand 2:0. Kasan, Kasan-Arena, SR Geiger/USA



Tore:

1:0 Kim Y. (93.)

2:0 Son (96.)

Südkorea: Jo - Lee Y., Yun, Kim Y., Hong - Lee J., Jung, Jang, Moon (69. Ju) - Koo (56. Hwang, 79. Ko), Son

Deutschland: Neuer - Kimmich, Hummels, Süle, Hector (78. Brandt) - Khedira (58. Gomez), Kroos - Goretzka (63. Gomez), Özil, Reus - Werner

Gelbe Karten: Jung, Lee, Moon, Son bzw. Keine

Die Besten: Son bzw. Goretzka, Werner