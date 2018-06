Das sagte Reus vor Traumtor zu Kroos

Toni Kroos wurde gegen Schweden zum großen Helden von Deutschland, traf in der 95. Minute wunderschön zum 2:1. Die Presse verneigte sich vor dem Real-Madrid-Star.

"Kroos rettet Deutschland"

"Kroos rettet Deutschland. Mittelfeldstar von Real Madrid schießt das Siegtor zum 2:1 gegen Schweden in der fünften Minute der Nachspielzeit. Erinnern Sie sich noch an den 21. Juni 1978? Die WM in Argentinien, Deutschland gegen Österreich, ein Eigentor von Hans-Hubert Vogts und zwei Treffer von Hans Krankl. Die Älteren verdrehen jetzt die Augen: Ach ja, oje, die "Schmach von Cordoba". Der Weltmeister blamierte sich bis auf die Knochen und schied in der Zwischenrunde sensationell gegen den kleinen Nachbarn aus. Und Toni Kroos ist es zu verdanken, dass sich in Sotschi nicht noch etwas Schlimmeres als vor vier Jahrzehnten ereignet hat", schrieb etwa die Welt am Sonntag.

"Toni, du bist ein Fußballgott"

"DER SCHUSS INS GLÜCK. TONI, DU BIST EIN FUSSBALLGOTT! Was für ein Spiel! Was für ein Zittern! Was für ein Drama! Was für ein Ende! Dank Toni Kroos!!! Deutschland gewinnt in letzter Sekunde 2:1 gegen Schweden. Und hat das Weiterkommen ins Achtelfinale wieder in eigener Hand", stand in der Bild am Sonntag.

"Wollte erst flanken"

Auch Marco Reus, der das 1:1 erzielte, hatte einen Anteil am Treffer von Kroos. „Es war natürlich schon erst mal die Idee, zu flanken von der Position“, beichtete Kroos.

Reus flüsterte ihm zu, es doch direkt zu versuchen. Kroos nahm ihn beim Wort und machte sich unsterblich.

Der BVB-Star war erleichtert: "Bei dieser WM sind sehr viele Tore zum Schluss gefallen, heute war das Glück auf unserer Seite."