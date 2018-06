Deutsche kriegen es in den Griff

Am Freitag um 20 Uhr hat die WM so richtig begonnen. Beim Duell der Iberer konnte man pausenlos mit der Zunge schnalzen, so geil war dieses Match. Mimose, Narziss, … über „CR7“ kann man denken, wie man will – er ist und bleibt einer der besten Kicker der Welt. Er gehört zu den GOATs, zu den „Greatest Of All Time“, wie er es mit seinem Ziegenbart-Jubler anscheinend selbst zum Ausdruck bringen wollte.

Die Russen haben ihr Erstlingsmatch Gott sei Dank klar gewonnen. Das 5:0 ist wichtig für die WM-Stimmung im größten Land der Welt. Wenn­gleich die „Sbornaja“ gegen die inferioren Saudis mit ihrem Katastrophen-Goalie nicht wirklich geprüft wurde. Die müssen aufpassen, dass sie nicht zur Schießbudenfigur der WM verkommen.

Die Deutschen machen es diesmal richtig spannend. Kriegen sie die Unruhe nach dem Theater um Gündoğan und Özil noch rechtzeitig in den Griff? Ich bin jedenfalls überzeugt, dass sie trotzdem wieder weit kommen werden werden.