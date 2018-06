Die unglaublichsten Wetten zur WM

Während der WM herrscht Hochbetrieb bei den Wettanbietern. Einige haben sich für die Endrunde 2018 in Russland ein paar besonders kuriose Wetten einfallen lassen.

Holt Messi WM-Titel und 110 Mio. Fans?

Unibet lockt mutige Zocker zur folgenden Wette: Holt Lionel Messi den WM-Titel und steigt nach dem Finale seine ­Facebook-Anhängerschaft auf 110 Millionen, gibt es den 64-fachen Gewinn des Einsatzes!

Welche Pfeife darf im WM-Finale ran?

Bwin macht sich Gedanken, wer das WM-Finale pfeift. Favorit ist Kuipers (NED) mit 5,00 vor dem Türken Cakir (7,00).

Packt Jogi wieder der Riechwahn?

Wenn es heiß hergeht, reibt sich Jogi Löw gerne unter den Achseln. Danach riecht er gerne seinen Schweiß – so geschehen bei der EURO 2016. Bet 90 bietet die Riechwette an – mit einer Quote von 5,00!

Liefert de Gea eine Tor-Vorlage?

Ein stürmender Torhüter spielt bei der Wette von Sunmaker eine entscheidende Rolle. Hier kann man auf eine Torvorlage von Spaniens David de Gea setzen! Die Quote auf einen sensationellen Assist? Stolze 20,00. Eindeutig etwas für mutige Zocker …

Nullnummer-Wette für sehr mutige Zocker

Keine Tore sorgen für ­volle Kasse! Anbieter ­Betfair ist offensichtlich ein Verfechter vom Offensiv-Fußball. Hier kann man darauf wetten, dass kein einziges Spiel eine Nullnummer wird. Quote: 51,00. Für mutige Zocker geht doch jedes 8. Spiel 0:0 aus.