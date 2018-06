Eigene Fans attackieren Schweden-Star

Es war die 95. Minute im Gruppenspiel gegen Deutschland: Der schwedische Einwechselspieler Jimmy Durmaz beging am Strafraumeck ein Foul an Timo Werner. Nach einem kurz abgespielten Freistoß traf Toni Kroos wunderschön in die lange Ecke zum 2:1 und genau in das Herz der Schweden.

Rassistische Beleidigungen und Morddrohungen

Die Fans machten den türkischstämmigen Durmaz zum großen Sündenbock. In den sozialen Netzwerken hagelte es verbale Attacken. Neben rassistischen Beleidigungen sogar Morddrohungen.

"Interessiert mich nicht"

Der 29-Jährige gibt sich gelassen: "Das ist nichts, was mich interessiert. Ich stehe stolz hier und repräsentiere mein Land."

"Es ist total idiotisch, ihn dafür zu hassen"

Auch seine Mitspieler nahmen ihn in Schutz. Stürmer John Guidetti sagte: "Er rennt und kämpft das ganze Spiel. Es ist total idiotisch, ihn dafür zu hassen."

Albin Ekdal schloss sich der Meinung an: "Es gibt nichts Böses über ihn zu sagen. Wir gewinnen als Mannschaft und wir verlieren als Mannschaft."

Am Mittwoch (16 Uhr) kämpfen die Schweden gegen Mexiko um den Aufstieg.