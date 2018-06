Fiesta! Mexiko besiegt Südkorea 2:1

Fiesta bei Mexiko! Die Südamerikaner setzten sich nach dem 1:0 beim Auftakt gegen Deutschland auch gegen Südkorea mit 2:1 durch. Vela und Chicharito trafen. "El Tri" hält damit bei sechs Punkten, steht vor dem Aufstieg ins Achtelfinale. Für Südkorea ist wohl nach der Gruppenphase Schluss..

Mexiko übernimmt das Kommando

"Der Triumph im ersten Spiel bringt uns gar nichts, wenn wir gegen Korea und Schweden keine gute Leistung bringen", sagte Chicharito nach dem Sieg gegen die DFB-Elf. Mexiko trat deshalb auch gegen Südkorea von Beginn an mutig auf. Vor 43.000 Zuschauern in Rostov blieben Torchancen zunächst aber aus. Bis zur 24. Minute: Guardrado flankte in den Strafraum, Hyun-soo rutscht mit ausgestreckten Armen entgegen - Handspiel, Elfmeter!

Vela bringt Mexiko per Elfer in Führung

Mexikos Vela ließ sich die Chance nicht entgehen, verludt Goalie Hyun-woo und schoss halbhoch zum 1:0 ein (24.).

Video zum Thema Südkorea – Mexiko: Erstes Tor für Mexiko

Nur wenig später schoss Layun knapp drüber (28.). "El Tri" gab den Ton an. Südkorea-Star Heung-min Son konnte mit einem Freistoß aus guter Position nicht für Gefahr sorgen (31.).

Kurz vor der Pause, drang Lozano gefährlich in den Strafraum ein, hämmerte den Ball aus guter Position drüber (43.).

Video zum Thema Südkorea – Mexiko: Chance für Mexiko

Auf der Gegenseite kam Heung-min zum Abschluss, auch er traf das Tor aber nicht (45.).

"El Tri" spielt, Südkorea kontert

Nach der Pause das gleiche Bild: Die Asiaten bemüht, die Südamerikaner bestimmten das Spielgeschehen.

Wieder probierte es Lozano, wieder drüber (51.). Einen Schuss von Sung-yueng Ki brachte Ochoa erst im Nachfassen unter Kontrolle (56.).

Auch Goalie Hyun-woo zeichnete sich aus, parierte gegen Guardado glänzend (58.). Ein offener Schlagabtausch entwickelte sich. Einen Versuch von Lozano blockte Sung-yueng in letzter Sekunde ab (60.).

Chicharito sorgt für die Vorentscheidung

Dann die Vorentsscheidung für die Mexikaner: Lozano spielte Star-Stürmer Chicharito nach einem schönen konter frei, der Schlug einen Haken und traf ins kurze Eck - 2:0 (66.). Es war sein 50. Tor im Teamdress.

Video zum Thema Südkorea – Mexiko: Zweites Tor für Mexiko

Son kann nur noch verkürzen

Hwang vergab die Mega-Chance auf das 2:1, konnte einen Fehler von Marquez nicht ausnutzen (75.). Mexiko zig sich jetzt zurück, verwaltete das Ergebnis. Die Sükoreaner kamen nicht durch. Kurz vor dem Ende verkürzte Heung-Min Son mit einem schönen Treffer noch auf 2:1 (93.). Mehr war aber nicht mehr drin.

Video zum Thema Südkorea – Mexiko: Traumtor für Südkorea

Mexiko kann damit für das Achtelfinale planen. Am Mittwoch steht noch das Duell mit Schweden auf dem Programm. Südkorea bleibt punktelos.