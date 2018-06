Jetzt bin ich ein Mexiko-Fan

War das spannend gestern! Die Mexikaner hätten schon in der 1. Halbzeit für eine klare Führung sorgen können. Sie waren in der 1. Hälfte viel besser als die Deutschen. Doch sie haben es unnötig spannend gemacht. Trotzdem bin ich ein Fan von ihnen.



In der 2. Hälfte kamen die Deutschen auf, waren noch feldüberlegener und drückten. Die Mexikaner warteten

auf den Konter und bekamen auch ihre Chancen. Doch sie machten nichts draus. Sie spielten nur wenige Konter gut zu Ende, meist fehlte der letzte Pass.

Deutsche nicht entscheidend verbessert

Die Deutschen präsentierten sich zwar stärker als bei der Testspiel­niederlage gegen Österreich und beim 2:1 gegen Saudi-Arabien. Aber die Mexikaner waren ein stärkerer Gegner. Spritzig und schnell, herzerfrischend. Ich bin ein Fan dieser Truppe!



Das Goldtor von Hirving Lozano war wunderschön, er hat Supertormann Manuel Neuer klassisch ausgespielt.



Jetzt schaut es nicht gut aus für die Deutschen. Die Gruppe F ist nicht ohne. Und die Deutschen sind weit weg von der Turnierform, die wir von ihnen kennen.



Jetzt rächt sich mög­licherweise der Wirbel, den es im Vorfeld gab. Aus meiner Sicht hätte man Jungstar Sané nie aus der Mannschaft ­stellen dürfen. Und der Streit um Özil und Gündoğan war auch nicht hilfreich.