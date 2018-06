Legenden attackieren Deutschland-Star

Es war bisher noch nicht die WM des Jérôme Boateng. Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Mexiko musste er beim 2:1 gegen Schweden mit Gelb-Rot vom Platz. Von zwei Fußball-Legenden hagelte es jetzt harte Kritik - nicht nur wegen seiner Leistungen.

"Kann nicht ganz dicht sein"

"Man sagt über ihn, dass er 650 Paar Schuhe hat. Er kann nicht ganz dicht in der Birne sein", schimpfte der 67-fache irische Teamspieler Roy Keane. „Boateng läuft rum wie in einer Amateur-Liga. Nehmt ihn vom Platz, er ist eine Schande. Am Ende war Deutschland ohne ihn besser“, legte er nach.

"Hielt sich für Beckenbauer"

Auch Ex-Manchester-United-Star Garry Neville tönte: "Beide Innenverteidiger waren ein Witz, ein absoluter Witz. Aus irgendeinem Grund hielt sich Boateng für Franz Beckenbauer. Er denkt, er ist DER Spieler. Er hat unter Guardiola gespielt und hat angefangen zu glauben, er sei ein fantastischer Spieler."