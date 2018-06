Mega-Jubel: Mexikaner lösen Erdbeben aus

Der 1:0-Auftaktsieg gegen Titelverteidiger Deutschland geht in die Sportgeschichte von Mexiko ein. Im ganzen Land herrscht Euphorie. Beim Siegtor von Lozano war die Stimmung am Höhepunkt. Im Stadion, aber auch in Mexiko.

Seismische Aktivitäten

Um 11.32 Uhr Ortszeit wurden in Mexiko-Stadt seismische Aktivitäten festgestellt. Das heißt: Erdbeben - genau zum Zeitpunkt des Mexiko-Treffers.

"Künstlich verursacht"

Das vom mexikanischen Institut für geologische und atmosphärische Forschung betriebene Überwachungsnetzwerk bestätigte und postete auf Twitter: "Die seismischen Aktivitäten wurden künstlich verursacht. Möglicherweise durch Sprünge beim Tor der Nationalmannschaft. Mindestens zwei Sensoren schlugen an."



Institutsdirektor Carlos Del Ángel erklärte gegenüber Buzzfeed, dass die Erschütterungen etwa das Ausmaß eines Erdbebens der Stärke 3 auf der Richterskala hatten. Für Menschen war das Erdbeben nicht wahrnehmbar