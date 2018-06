Nach DFB-Aus: Janko-Kritik an 'Cordoba-Helden'

Ist Kasan das neue Cordoba? Das südkoreanische Team sorgte für eine der dunkelsten Stunden in der Geschichte des deutschen Fußballs. Weltmeister Deutschland wurde von Südkorea ausgekontert und muss nach Hause fahren. Eine Pleite, die die Schmach von Cordoba wohl noch übertrifft. Ob die Südkoreaner auch so eine große Sache daraus machen wie wir?

Marc Janko erinnerte via Twitter an die "Cordoba-Helden". "Würd mich echt mal interessieren, ob die Südkoreaner nun auch (wie wir Österreicher) ihre ,Helden' bis in alle Ewigkeiten verehren werden. Mit dem Ergebnis haben sie die Deutschen nämlich mit nach Hause genommen, ohne es selber geschafft zu haben", so der ÖFB-Teamstürmer.

Das legendäre 3:2 der österreichischen Nationalmannschaft bei der WM 1978 ist tief in der Sportseele vieler Fans verankert. Erst vor wenigen Tagen war das 40-jährige Jubiläum gefeiert worden. Die Frage ist wohl, ob die Koreaner die Deutschen auch so gerne mit dem Sieg aufziehen. Kasan 2018 wird aber wohl einen Platz in den Fußball-Annalen beider Länder sicher haben.