Özil bei Löw auf dem Abstellgleis

Jogi Löw hat eine beindruckende Serie von Mesut Özil beendet. Der 29-Jährige stand gegen Schweden erstmals seit seinem Länderspieldebüt 2009 bei einem großen Turnier nicht in der Startaufstellung von Deutschland. Zuvor lief Özil bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft 26 Partien in Folge von Beginn an auf.

Formkrise und Erdogan-Skandal

Neben schwachen Leistungen tragt dazu wohl auch das Skandal-Treffen mit Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan Schuld bei. Der Arsenal-Star wurde von vielen Fans kritisiert und ausgepfiffen, sorgte für Unruhe in der Mannschaft.

Auch Khedira nur auf der Bank

Neben Özil stand mit Sami Khedira ein weiterer Stammspieler Löws nicht in der Startelf gegen die Schweden. Hummels fehlte verletzt.