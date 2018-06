Südkorea verwirrt mit genialem Nummerntrick

Südkoreas Fußball-Nationalteam hat vor dem WM-Auftaktspiel gegen Schweden am Montag (14.00 Uhr/live ORF eins) in Nischni Nowgorod gegen Schweden tief in die Trickkiste gegriffen. Um die kommenden Gegner zu irritieren, wechseln die Südkoreaner in Trainingseinheiten und in der Vorbereitung regelmäßig ihre Rückennummern.

"Wir machen das auch, weil europäische Teams uns beobachten. Das ist einer der Gründe. Wir wollen die Schweden verwirren", sagte Teamchef Shin Tae-yong am Sonntag. Allein Südkoreas Starspieler Son Heung-min habe vier verschiedene Nummern getragen, berichtete eine Reporterin, die den Coach in seiner Pressekonferenz darauf ansprach. WM-Spiele muss der Angreifer von Tottenham allerdings mit der Nummer 7 absolvieren.